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Майже під час кожної перевірки ДСНС фіксує порушення

Майже під час кожної перевірки ДСНС фіксує порушення

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Майже під час кожної перевірки Державна служба надзвичайних ситуацій виявляє порушення. Таку інформацію оприлюднив заступник міністра економічного розвитку та торгівлі Максим Нефьодов у Facebook, передає УНН.

За його даними, у 2016 році ДСНС здійснила понад 74 тисячі перевірок підприємств. Порушення були зафіксовані у 99,11% випадках.

“У нас майже кожна перевірка фіксує порушення. В результаті у нас немає ніякої кореляції між перевірками і безпекою — це просто два різних світи. В результаті бізнес має „відповідати законодавству“, а не зрозумілому і вичерпному набору правил. В результаті перевіряючий перевіряє, що хоче, а не за конкретним вичерпним переліком ризиків”, — прокоментував він.

Нагадаємо, раніше в ДСНС повідомляли, що за час дії мораторію на перевірки бізнесу (з 2014 року) значно почастішали пожежі. У відомстві зазначають, що не всі пожежонебезпечні підприємства вдається перевірити вчасно. Через супротив власників підприємств, які прикриваються мораторієм, співробітники ДСНС змушені звертатися до суду, аби отримати дозвіл на перевірки.

На мораторій скаржилися також у Мінприроди. Вони не можуть перевірити підприємства, які працюють з токсичними відходами. Як наслідок, у регіонах із небезпечними відходами отруюються діти, а регулятор не може цьому завадити.

За оцінкою експертів, на ринку утилізації токсичних відходів близько 90% підприємств займаються псевдодіяльністю.

Попри це, дію мораторію продовжено до 2019 року. Крім того, Кабмін послабив контроль за небезпечними підприємствами.

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