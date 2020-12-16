Почти каждый пятый вызов "скорой" в Киевской области к COVID-больным

"В Киевской области в среднем каждый пятый-шестой вызов экстренной скорой помощи поступает от инфицированных COVID-19. Чаще всего в "скорую" обращаются только в случаях, когда люди находятся в бессознательном состоянии или жалуются на боль в животе", - говорится в сообщении.

Так, отмечается, что за последние сутки коронавирус обнаружили еще у более чем семи сотен жителей Киевской области.

"Из них 45 пациентов "скорые" доставили к госпитальным базам из-за ухудшения состояния. Такими были реалии за прошедшие сутки", - говорится в сообщении.

Так, в процентном соотношении "скорую" в области вызывают в следующих ситуациях:



в 20% - к людям, которые находятся на улице в бессознательном состоянии. Это может быть связано с потерей сознания, острыми нарушениями мозгового кровообращения, травмами или алкогольной интоксикацией;



в 17% - из-за жалоб на боль в животе, что могут вызвать острые панкреатиты или аппендициты, а также холецеститы;



в 15% - к людям, инфицированным коронавирусом;



в 14% - в связи с несчастными случаями. Речь идет о пожарах, падениях с высоты, ножевых или огнестрельных ранениях, а также отравлениях;



в 10% - из-за жалоб на боль в груди, которая может быть следствием обострения хронических сердечно-сосудистых заболеваний или острого инфаркта миокарда;



в 4% - к пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения;



в остальных 20% в экстренную скорую помощь люди обращаются из-за других жалоб.



Напомним, что в Украине на 8:00 16 декабря зафиксировано уже 919 000 случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост - более 10 000, рост по сравнению с сутками ранее.

Как сообщалось ранее в УНН, в Минздраве назвали регионы с наихудшей эпидситуацией.