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Почти каждый пятый вызов "скорой" в Киевской области к COVID-больным

Киев • УНН

 • 10215 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. В Киевской области каждый пятый-шестой вызов экстренной скорой помощи поступает от больных COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА.

Почти каждый пятый вызов "скорой" в Киевской области к COVID-больным

"В Киевской области в среднем каждый пятый-шестой вызов экстренной скорой помощи поступает от инфицированных COVID-19. Чаще всего в "скорую" обращаются только в случаях, когда люди находятся в бессознательном состоянии или жалуются на боль в животе", - говорится в сообщении.

Так, отмечается, что за последние сутки коронавирус обнаружили еще у более чем семи сотен жителей Киевской области.

"Из них 45 пациентов "скорые" доставили к госпитальным базам из-за ухудшения состояния. Такими были реалии за прошедшие сутки", - говорится в сообщении.

Так, в процентном соотношении "скорую" в области вызывают в следующих ситуациях:

  • в 20% - к людям, которые находятся на улице в бессознательном состоянии. Это может быть связано с потерей сознания, острыми нарушениями мозгового кровообращения, травмами или алкогольной интоксикацией;
  • в 17% - из-за жалоб на боль в животе, что могут вызвать острые панкреатиты или аппендициты, а также холецеститы;
  • в 15% - к людям, инфицированным коронавирусом;
  • в 14% - в связи с несчастными случаями. Речь идет о пожарах, падениях с высоты, ножевых или огнестрельных ранениях, а также отравлениях;
  • в 10% - из-за жалоб на боль в груди, которая может быть следствием обострения хронических сердечно-сосудистых заболеваний или острого инфаркта миокарда;
  • в 4% - к пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения;
  • в остальных 20% в экстренную скорую помощь люди обращаются из-за других жалоб.

Напомним, что в Украине на 8:00 16 декабря зафиксировано уже 919 000 случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост - более 10 000, рост по сравнению с сутками ранее.

Как сообщалось ранее в УНН, в Минздраве назвали регионы с наихудшей эпидситуацией.

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