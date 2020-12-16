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Майже кожен п'ятий виклик "швидкої" на Київщині до COVID-хворих

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. На Київщині кожний п’ятий-шостий виклик екстреної швидкої допомоги надходить від хворих на COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Київської ОДА.

Майже кожен п'ятий виклик "швидкої" на Київщині до COVID-хворих

"На Київщині в середньому кожний п’ятий-шостий виклик екстреної швидкої допомоги надходить від інфікованих на COVID-19. Частіше до “швидкої” звертаються лише у випадках, коли люди знаходяться у несвідомому стані або скаржаться на біль у животі“, — сказано у повідомленні.

Так, зазначається, що за останню добу коронавірус виявили ще в понад семи сотень жителів Київщини.

“Із них 45 пацієнтів "швидкі“ доставили до госпітальних баз через погіршення стану. Такими були реалії минулої доби”, — йдеться у повідомленні.

Так, у відсотковому співвідношенні “швидку” в області викликають у таких ситуаціях:

  • у 20% — до людей, які перебувають на вулиці в несвідомому стані. Це може бути пов’язано з втратою свідомості, гострими порушеннями мозкового кровообігу, травмами чи алкогольною інтоксикацією;
  • у 17% — через скарги на біль у животі, що можуть викликати гострі панкреатити чи апендицити, а також холецестити;
  • у 15% — до людей, інфікованих коронавірусом;
  • у 14% — у зв’язку з нещасними випадками. Йдеться про пожежі, падіння з висоти, ножові чи вогнепальні поранення, а також отруєння;
  • у 10% — через скарги на біль у грудях, що може бути наслідком загострення хронічних серцево-судинних захворювань або гострого інфаркту міокарда;
  • у 4% — до пацієнтів із гострим порушенням мозкового кровообігу;
  • у решті 20% до екстреної швидкої допомоги люди звертаються через інші скарги.

Нагадаємо, що в Україні на 8 годину 16 грудня зафіксовано вже 919 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст — понад 10 тисяч, зростання у порівнянні з добою раніше. 

Як повідомлялося раніше в УНН, у МОЗ назвали регіони з найгіршою епідситуацією. 

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