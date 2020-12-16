Майже кожен п'ятий виклик "швидкої" на Київщині до COVID-хворих
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. На Київщині кожний п’ятий-шостий виклик екстреної швидкої допомоги надходить від хворих на COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Київської ОДА.
"На Київщині в середньому кожний п’ятий-шостий виклик екстреної швидкої допомоги надходить від інфікованих на COVID-19. Частіше до “швидкої” звертаються лише у випадках, коли люди знаходяться у несвідомому стані або скаржаться на біль у животі“, — сказано у повідомленні.
Так, зазначається, що за останню добу коронавірус виявили ще в понад семи сотень жителів Київщини.
“Із них 45 пацієнтів "швидкі“ доставили до госпітальних баз через погіршення стану. Такими були реалії минулої доби”, — йдеться у повідомленні.
Так, у відсотковому співвідношенні “швидку” в області викликають у таких ситуаціях:
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- у 20% — до людей, які перебувають на вулиці в несвідомому стані. Це може бути пов’язано з втратою свідомості, гострими порушеннями мозкового кровообігу, травмами чи алкогольною інтоксикацією;
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- у 17% — через скарги на біль у животі, що можуть викликати гострі панкреатити чи апендицити, а також холецестити;
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- у 15% — до людей, інфікованих коронавірусом;
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- у 14% — у зв’язку з нещасними випадками. Йдеться про пожежі, падіння з висоти, ножові чи вогнепальні поранення, а також отруєння;
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- у 10% — через скарги на біль у грудях, що може бути наслідком загострення хронічних серцево-судинних захворювань або гострого інфаркту міокарда;
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- у 4% — до пацієнтів із гострим порушенням мозкового кровообігу;
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- у решті 20% до екстреної швидкої допомоги люди звертаються через інші скарги.
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Нагадаємо, що в Україні на 8 годину 16 грудня зафіксовано вже 919 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст — понад 10 тисяч, зростання у порівнянні з добою раніше.
Як повідомлялося раніше в УНН, у МОЗ назвали регіони з найгіршою епідситуацією.