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Почти через десять лет: Макрон объявил о выводе войск из Мали

Почти через десять лет: Макрон объявил о выводе войск из Мали

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 февраля. УНН. Франция и ее союзники выведут свои войска из Мали почти через десять лет пребывания в стране. Об этом объявил в пятницу французский президент Эммануэль Макрон, пишет УНН со ссылкой на ВВС.

Макрон сказал, что решение вывести войска последовало после разрыва дипломатических отношений на фоне растущей враждебности со стороны новой правящей военной хунты Мали.

Цитата:

“Мы не можем оставаться вовлеченными в военные действия” вместе с малийскими властями, с которыми “мы не разделяем стратегию и цели”, заявил он на пресс-конференции в Париже в четверг.

Детали

Сообщается, что Макрон опроверг утверждения о том, что вывод войск был признанием неудачи.

Он настаивает, что Франция по-прежнему привержена борьбе с исламскими боевиками в регионе, добавив, что Нигер согласился принять у себя часть войск.

“Франция сыграла объединяющую роль в этой международной мобилизации в пользу Сахеля. Мы будем и впредь обеспечивать эту объединяющую роль”, — добавил президент.

Контекст

За последнее время в Мали произошло несколько государственных переворотов. Франция и союзники обвиняют пришедшую к власти военную хунту в том, что она нарушила обещанные сроки возврата власти гражданской администрации, а также начала все более враждебно относиться к пребыванию на территории Мали западных войск.

Как сообщалось, Франция обвинила Мали в том, что на территории страны теперь действуют и российские наемники.

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