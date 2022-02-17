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Майже через десять років: Макрон оголосив про виведення військ із Малі

Майже через десять років: Макрон оголосив про виведення військ із Малі

Київ • УНН

 • 14788 перегляди

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Франція та її союзники виведуть свої війська з Малі майже через десять років перебування в країні. Про це оголосив у п'ятницю французький президент Еммануель Макрон, пише УНН із посиланням на ВВС.

Макрон сказав, що рішення вивести війська послідувало після розриву дипломатичних відносин на тлі ворожості, що зростає, з боку нової правлячої військової хунти Малі.

Цитата:

“Ми не можемо залишатися залученими до воєнних дій” разом з малійською владою, з якими “ми не поділяємо стратегію та цілі”, заявив він на пресконференції в Парижі в четвер.

Деталі

Повідомляється, що Макрон спростував твердження про те, що виведення військ було визнанням невдачі.

Він наполягає, що Франція, як і раніше, віддана боротьбі з ісламськими бойовиками в регіоні, додавши, що Нігер погодився прийняти у себе частину військ.

“Франція зіграла об’єднуючу роль у цій міжнародній мобілізації на користь Сахеля. Ми й надалі забезпечуватимемо цю об’єднуючу роль”, — додав президент Франції.

Контекст

Останнім часом у Малі сталося кілька державних переворотів. Франція і союзники звинувачують військову хунту, що прийшла до влади, у тому, що вона порушила обіцяні терміни повернення влади цивільної адміністрації, а також почала все більш вороже ставитися до перебування на території Малі західних військ.

Як повідомлялося, Франція звинуватила Малі у тому, що на території країни тепер діють і російські найманці.

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