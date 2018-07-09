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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 52534 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 106001 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 127460 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 134806 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 170601 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153902 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
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Почти 90 человек погибли в Японии из-за ливней

Почти 90 человек погибли в Японии из-за ливней

Киев  •  УНН

 • 10939 просмотра

КИЕВ. 9 июля. УНН. Почти 90 человек погибли в Японии из-за ливней и вызванных ими оползней. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Kyodo.

По последним данным, по крайней мере 89 человек погибли, еще 58 считаются пропавшими без вести. На рассвете понедельника японские спасатели при поддержке подразделений Сил самообороны продолжили поисковые и спасательные операции.

Рекомендации об эвакуации хранятся для почти 5 млн человек в 19 префектурах западной части страны. Почти 30 тыс. человек уже покинули свои дома и находятся в специальных эвакуационных центрах.

Наблюдаются серьезные перебои в транспортном сообщении. В первую очередь это касается автомобильных магистралей. Крупные заводы и предприятия вынуждены на неопределенный срок приостановить работу из-за значительных затопления.

Как сообщал УНН, сильные дожди возникли из-за тайфуна “Прапирун”, который в среду прекратил свое существование над Японским морем и превратился в область низкого давления. В этом году он стал седьмым по счету тайфуном, образовавшийся в Тихом океане.

Рекордные дожди прошли мероприятием Японии, приведя к наводнениям и оползням, которые сносили автомобили и дома.

Правительство страны во главе с премьер-министром Синдзо Абэ провел экстренное заседание, на котором обсуждалась тяжелая ситуация.

“Сейчас мы боремся со временем, а безопасность множества людей до сих пор не гарантирована. Все силы необходимо бросить на спасение людей”, — подчеркнул Абэ.

Украинские Национальные Новости

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