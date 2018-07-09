Почти 90 человек погибли в Японии из-за ливней
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Почти 90 человек погибли в Японии из-за ливней и вызванных ими оползней. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Kyodo.
По последним данным, по крайней мере 89 человек погибли, еще 58 считаются пропавшими без вести. На рассвете понедельника японские спасатели при поддержке подразделений Сил самообороны продолжили поисковые и спасательные операции.
Рекомендации об эвакуации хранятся для почти 5 млн человек в 19 префектурах западной части страны. Почти 30 тыс. человек уже покинули свои дома и находятся в специальных эвакуационных центрах.
Наблюдаются серьезные перебои в транспортном сообщении. В первую очередь это касается автомобильных магистралей. Крупные заводы и предприятия вынуждены на неопределенный срок приостановить работу из-за значительных затопления.
Как сообщал УНН, сильные дожди возникли из-за тайфуна “Прапирун”, который в среду прекратил свое существование над Японским морем и превратился в область низкого давления. В этом году он стал седьмым по счету тайфуном, образовавшийся в Тихом океане.
Рекордные дожди прошли мероприятием Японии, приведя к наводнениям и оползням, которые сносили автомобили и дома.
Правительство страны во главе с премьер-министром Синдзо Абэ провел экстренное заседание, на котором обсуждалась тяжелая ситуация.
“Сейчас мы боремся со временем, а безопасность множества людей до сих пор не гарантирована. Все силы необходимо бросить на спасение людей”, — подчеркнул Абэ.