У Японії кількість жертв негоди перевищила 80 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Кількість загиблих через зливи і та зсуви в Японії зросла до 81 осіб. Зниклими безвісти вважаються ще 58 людей, передає УНН з посиланням на euronews.
Майже 2 мільйони людей були змушені евакуюватись, в той час як попередження про зсуви були видані у численних японських префектурах. Найсильніше постраждали від стихії префектури Кіото, Окаяма і Хіросіма.
Як повідомляв УНН, сильні дощі виникли через тайфун “Прапірун”, який у середу припинив своє існування над Японським морем і перетворився в область низького тиску. У цьому році він став сьомим за рахунком тайфуном, що утворився в Тихому океані.
Рекордні дощі пройшли заходом Японії, призвівши до повеней і зсувів ґрунту, які зносили автомобілі й будинки.
Уряд країни на чолі з прем’єр-міністром Сіндзо Абе провів екстрене засідання, на якому обговорювалася важка ситуація.
“Зараз ми боремося з часом, а безпеку безлічі людей досі не гарантована. Всі сили необхідно кинути на порятунок людей”, — підкреслив Абе.