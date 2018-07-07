Зливи в Японії забрали уже майже 50 життів

Японський громадський мовник NKH інформує, що число загиблих внаслідок злив, які почалися раніше цього тижня, зросло до 49, при цьому понад 40 людей вважають зниклими.

Рекордні дощі пройшли заходом Японії, призвівши до повеней і зсувів ґрунту, які зносили автомобілі й будинки.

Влада Японії закликала мільйони людей евакуюватися.