Ливни в Японии унесли уже почти 50 жизней

Японский общественный вещатель NKH информирует, что число погибших в результате ливней, которые начались ранее на этой неделе, возросло до 49, при этом более 40 человек числятся пропавшими.

Рекордные дожди прошли на западе Японии, приведя к наводнениям и оползням, которые сносили автомобили и дома.

Власти Японии призвали миллионы людей эвакуироваться.