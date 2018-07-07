Ливни в Японии унесли уже почти 50 жизней
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Ливни и наводнения в Японии привели к гибели и исчезновению десятков человек, сообщают власти и местные СМИ 7 июля, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
Японский общественный вещатель NKH информирует, что число погибших в результате ливней, которые начались ранее на этой неделе, возросло до 49, при этом более 40 человек числятся пропавшими.
Рекордные дожди прошли на западе Японии, приведя к наводнениям и оползням, которые сносили автомобили и дома.
Власти Японии призвали миллионы людей эвакуироваться.