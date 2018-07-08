В Японии число жертв непогоды превысило 80 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. Количество погибших из-за ливней и и оползни в Японии возросло до 81 человек. Пропавшими без вести считаются еще 58 человек, передает УНН со ссылкой на euronews.
Почти 2 миллиона человек были вынуждены эвакуироваться, в то время как предупреждение об оползнях были изданы в многочисленных японских префектурах. Сильнее всего пострадали от стихии префектуры Киото, Окаяма и Хиросима.
Как сообщал УНН, сильные дожди возникли из-за тайфуна "Прапирун", который в среду прекратил свое существование над Японским морем и превратился в область низкого давления. В этом году он стал седьмым по счету тайфуном, образовавшийся в Тихом океане.
Рекордные дожди прошли на западе Японии, приведя к наводнениям и оползням, которые сносили автомобили и дома.
Правительство страны во главе с премьер-министром Синдзо Абэ провело экстренное заседание, на котором обсуждалась тяжелая ситуация.
"Сейчас мы боремся со временем, но безопасность множества людей до сих пор не гарантирована. Все силы необходимо бросить на спасение людей", - подчеркнул Абэ.