Майже 90 людей загинули в Японії через зливи
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Майже 90 людей загинули в Японії через зливи і викликані ними зсуви. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство Kyodo.
За останніми даними, принаймні 89 людей загинули, ще 58 вважаються зниклими безвісти. На світанку понеділка японські рятувальники за підтримки підрозділів Сил самооборони продовжили пошукові та рятувальні операції.
Рекомендації про евакуацію зберігаються для майже 5 млн осіб в 19 префектурах західній частині країни. Майже 30 тис. осіб вже покинули свої будинки і знаходяться в спеціальних евакуаційних центрах.
Спостерігаються серйозні перебої у транспортному сполученні. В першу чергу це стосується автомобільних магістралей. Великі заводи і підприємства змушені на невизначений термін призупинити роботу через значні затоплення.
Як повідомляв УНН, сильні дощі виникли через тайфун “Прапірун”, який у середу припинив своє існування над Японським морем і перетворився в область низького тиску. У цьому році він став сьомим за рахунком тайфуном, що утворився в Тихому океані.
Рекордні дощі пройшли заходом Японії, призвівши до повеней і зсувів ґрунту, які зносили автомобілі й будинки.
Уряд країни на чолі з прем’єр-міністром Сіндзо Абе провів екстрене засідання, на якому обговорювалася важка ситуація.
“Зараз ми боремося з часом, а безпеку безлічі людей досі не гарантована. Всі сили необхідно кинути на порятунок людей”, — підкреслив Абе.