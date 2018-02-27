Около 7 тыс. алкогольных экспонатов представят на выставке в Германии

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 60980 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 73709 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 76588 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106649 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100218 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104477 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111467 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117069 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122762 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134269 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Около 7 тыс. алкогольных экспонатов представят на выставке в Германии

Около 7 тыс. алкогольных экспонатов представят на выставке в Германии

Киев  •  УНН

 • 7259 просмотра

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Более 6,7 тыс. алкогольных экспонатов из 61 страны примут участие в ежегодной международной выставке ProWein 2018 в Дюссельдорфе, передает УНН со ссылкой на данные организаторов мероприятия.

Сообщается, что уже традиционная выставка алкоголя со всего мира состоится 18-21 марта в немецком Дюссельдорфе. Участие в ней принимают виноделы, производители крепких алкогольных напитков и пива.

Украину на ProWein 2018 представят такие бренды водки, как Medoff и MERNAYA компании Eastern Beverage Trading.

Ежегодно участники из разных стран мира используют выставку для изучения новых продуктов и тенденций. В прошлом году ProWein собрал более 58 тыс. посетителей из 130 стран мира.

Как сообщал УНН, украинская водка Medoff является одной из самых популярных среди украинских потребителей. Этот водочный бренд, по данным производителя, в прошлом году завоевал 16 медалей на престижных международных конкурсах. 

Украинские Национальные Новости

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