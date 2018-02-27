Около 7 тыс. алкогольных экспонатов представят на выставке в Германии
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Более 6,7 тыс. алкогольных экспонатов из 61 страны примут участие в ежегодной международной выставке ProWein 2018 в Дюссельдорфе, передает УНН со ссылкой на данные организаторов мероприятия.
Сообщается, что уже традиционная выставка алкоголя со всего мира состоится 18-21 марта в немецком Дюссельдорфе. Участие в ней принимают виноделы, производители крепких алкогольных напитков и пива.
Украину на ProWein 2018 представят такие бренды водки, как Medoff и MERNAYA компании Eastern Beverage Trading.
Ежегодно участники из разных стран мира используют выставку для изучения новых продуктов и тенденций. В прошлом году ProWein собрал более 58 тыс. посетителей из 130 стран мира.
Как сообщал УНН, украинская водка Medoff является одной из самых популярных среди украинских потребителей. Этот водочный бренд, по данным производителя, в прошлом году завоевал 16 медалей на престижных международных конкурсах.