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Майже 7 тис. алкогольних експонатів представлять на виставці в Німеччині

Київ • УНН

 • 7259 перегляди

КИЇВ. 27 лютого. УНН. Понад 6,7 тис. алкогольних експонатів з 61 країни візьмуть участь у щорічній міжнародній виставці ProWein 2018 у Дюссельдорфі, передає УНН з посиланням на дані організаторів заходу.

Повідомляється, що вже традиційна виставка алкоголю з усього світу відбудеться 18-21 березня у німецькому Дюссельдорфі. Участь в ній беруть винороби, виробники міцних алкогольних напоїв і пива.

Україну на ProWein 2018 представлять такі бренди горілки, як Medoff і MERNAYA компанії Eastern Beverage Trading.

Щорічно учасники з різних країн світу використовують виставку для вивчення нових продуктів і тенденцій. Минулого року ProWein зібрав понад 58 тис. відвідувачів із 130 країн світу.

Як повідомляв УНН, українська горілка Medoff є однією з найпопулярніших серед українських споживачів. Цей горілчаний бренд, за даними виробника, минулого року завоював 16 медалей на престижних міжнародних конкурсах.

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