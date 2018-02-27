Майже 7 тис. алкогольних експонатів представлять на виставці в Німеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Понад 6,7 тис. алкогольних експонатів з 61 країни візьмуть участь у щорічній міжнародній виставці ProWein 2018 у Дюссельдорфі, передає УНН з посиланням на дані організаторів заходу.
Повідомляється, що вже традиційна виставка алкоголю з усього світу відбудеться 18-21 березня у німецькому Дюссельдорфі. Участь в ній беруть винороби, виробники міцних алкогольних напоїв і пива.
Україну на ProWein 2018 представлять такі бренди горілки, як Medoff і MERNAYA компанії Eastern Beverage Trading.
Щорічно учасники з різних країн світу використовують виставку для вивчення нових продуктів і тенденцій. Минулого року ProWein зібрав понад 58 тис. відвідувачів із 130 країн світу.
Як повідомляв УНН, українська горілка Medoff є однією з найпопулярніших серед українських споживачів. Цей горілчаний бренд, за даними виробника, минулого року завоював 16 медалей на престижних міжнародних конкурсах.