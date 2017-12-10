Почти 400 авто собрались в очередях на КПВВ на Донбассе

Как сообщили в ГПСУ, сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 50/80; "Марьинка" - 60/100; "Новотроицкое" - 0/0; "Гнутово" - 50/50.

Прошедшие сутки, по данным пограничников, сказалась существенным снижением пассажиро-транспортного потока через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО.

"В основном на количественные показатели пересечения линии разграничения через КПВВ повлияло запланированное временное прекращение пропуска граждан в КПВВ "Станица Луганская", - говорится в сообщении.

В общем вчера в КПВВ было оформлено 24,1 тысячи человек и 4,3 тысячи транспортных средств: "Майорское" - 7573 человек и 916 транспортных средств; "Марьинка" - 6969 человек и 1284 транспортных средств; "Новотроицкое" - 5958 человек и 1164 транспортных средств; "Гнутово" - 3580 человек и 933 транспортных средств; "Станица Луганская" - 0 человек.

Напомним, 9 декабря боевики "ЛНР" не открыли пункт пропуска "Золотое".