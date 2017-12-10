Майже 400 авто зібрались у чергах на КПВВ на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Сьогодні у контрольних пунктах в'їзду-виїзду на лінії розмежування на Донбасі зібралось близько 400 авто, передає УНН із посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.
Як повідомили у ДПСУ, сьогодні вранці в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: “Майорське” — 50/80; “Мар’їнка” — 60/100; “Новотроїцьке” — 0/0; “Гнутове” — 50/50.
Минула доба, за даними прикордонників, позначилась істотним зниженням пасажиро-транспортного потоку через контрольні пункти в’їзду-виїзду, що на лінії розмежування в районі проведення АТО.
“Здебільшого на кількісні показники перетину лінії розмежування через КПВВ вплинуло заплановане тимчасове припинення пропуску громадян у КПВВ “Станиця Луганська”, — йдеться у повідомленні.
Загалом учора в КПВВ було оформлено 24,1 тисячі осіб та 4,3 тисячі транспортних засобів: “Майорське” — 7573 осіб та 916 транспортних засобів; “Мар’їнка” — 6969 осіб та 1284 транспортних засобів; “Новотроїцьке” — 5958 осіб та 1164 транспортних засобів; “Гнутове” — 3580 осіб та 933 транспортних засобів; “Станиця Луганська” — 0 осіб.
Нагадаємо, 9 грудня бойовики “ЛНР” не відкрили пункт пропуску “Золоте”.