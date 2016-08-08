Почти 40 человек стали жертвами шторма в Мексике

Больше всего людей погибло в муниципалитете Уаучинанго в штате Пуэбла. По данным пресс-службы местного правительства, жертвами оползней здесь стали 28 человек, в том числе 15 детей.

Ранее губернатор штата Веракрус Хавьер Дуарте также подтвердил гибель 10 человек в своем регионе. Около 2 тысяч домов были повреждены. Сильные дожди привели к разливам не менее 15 рек в регионе.

В ночь на четверг "Эрл", достигший силы урагана первой - с пяти - категории по шкале Саффира-Симпсона, также вызвал подтопления и перебои с электроснабжением в ряде районов Гватемалы и Белиза.