Майже 40 людей стали жертвами шторму в Мексиці
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Щонайменше 38 людей загинули в результаті проливних дощів і зсувів, викликаних тропічним штормом “Ерл”, на сході Мексики, передає УНН з посиланням на “ТАСС”.
Найбільше людей загинуло в муніципалітеті Уаучінанго в штаті Пуебла. За даними прес-служби місцевого уряду, жертвами зсувів тут стали 28 осіб, в тому числі 15 дітей.
Раніше губернатор штату Веракрус Хав’єр Дуарте також підтвердив загибель 10 осіб в своєму регіоні. Близько 2 тисяч будинків були пошкоджені. А ті, що шторм сильні дощі призвели до розливів не менше 15 річок в регіоні.
У ніч на четвер “Ерл”, що досяг сили урагану першої — з п’яти — категорії за шкалою Саффіра-Сімпсона, також викликав підтоплення і перебої з електропостачанням в ряді районів Гватемали і Белізу.