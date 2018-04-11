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Почти 30 кг пластика нашли экологи в желудке мертвого кита

Почти 30 кг пластика нашли экологи в желудке мертвого кита

Киев  •  УНН

 • 9326 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. На одном из испанских пляжей местные экологи обнаружили труп кита. Об этом говорится в Twitter Центра спасения дикой природы испанского региона Эль-Валле, передает УНН.

Результаты экспертизы поразили биологов - в желудке кита было найдено почти 30 килограммов пластиковых пакетов, сетки, канистры и мотки веревки.

Находка вдохновила власти города запустить кампанию по безопасному обращению с пластиковыми отходами.

Напомним, избыток пластикового мусора стал проблемой для многих стран в мире. Украина не исключение. Ежегодно наша страна накапливает около 12-15 млн тонн твердых бытовых отходов, 40% из которых - это тара. Эксперты указывают, что проблема кроется в отсутствии мотивации украинцев цивилизованно обращаться с мусором, в частности пластиковыми бутылками.

В большинстве европейских стран действует депозитная система сбора тары. Принцип ее работы заключается в том, что при сдаче бутылок в специальный автомат, потребителям возвращается часть денег, уплаченных при покупке напитка. Чем больше бутылок соберет автомат - тем больше тары можно повторно использовать или перерабатывать. Это в свою очередь уменьшает количество мусора, которое оседает в океанах и на свалках. Норвегия, например, благодаря такой системе перерабатывает почти все пластиковые бутылки в стране. В 2016 году там переделали 598 млн бутылок, что составляет 97% от общего объема. В Украине такая система заработает, как только народные депутаты одобрят уже зарегистрированный законопроект.

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