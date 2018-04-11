Майже 30 кг пластику знайшли екологи у шлунку мертвого кита
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. На одному із іспанських пляжів місцеві екологи виявили труп кита. Про це йдеться у Twitter Центру порятунку дикої природи іспанського регіону Ель-Валле, передає УНН.
Результати експертизи вразили біологів - у шлунку кита було знайдено майже 30 кілограмів пластикових пакетів, сітки, каністри і мотки мотузки.
Знахідка надихнула владу міста запустити кампанію щодо безпечного поводження із пластиковими відходами.
Нагадаємо, надлишок пластикового сміття став проблемою для багатьох країн в світі. Україна не виняток. Щорічно наша країна накопичує близько 12-15 млн тонн твердих побутових відходів, 40% з яких - це тара. Експерти вказують, що проблема криється у відсутності мотивації українців цивілізовано поводитися зі сміттям, зокрема пластиковими пляшками.
У більшості європейських країн діє депозитна система збору тари. Принцип її роботи полягає в тому, що при здачі пляшок в спеціальний автомат, споживачам повертається частина грошей, сплачених при купівлі напою. Чим більше пляшок збере автомат - тим більше тари можна повторно використовувати або переробляти. Це в свою чергу зменшує кількість сміття, яке осідає в океанах і на звалищах. Норвегія, наприклад, завдяки такій системі переробляє майже всі пластикові пляшки в країні. У 2016 році там переробили 598 млн пляшок, що становить 97% від загального обсягу. В Україні така система запрацює, як тільки народні депутати схвалять вже зареєстрований законопроект.