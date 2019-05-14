Почти 28 миллионов украинцев выбрали своего врача
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Своего семейного врача, терапевта или педиатра в Украине выбрали уже почти 28 миллионов человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"Сейчас уже 27,6 миллиона украинцев выбрали своего семейного врача, терапевта или педиатра. 70% довольны врачом, которого избрали, свидетельствуют данные социологического опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного в конце марта этого года", - указали в Минздраве.
На уровне сотрудничества пациента с семейным врачом, как указано, в мире решают около 70% всех проблем со здоровьем. В частности это - вопрос повышенной температуры, недопущения состояний обострения хронических болезней или профилактики заболеваний.
Напомним, в правительстве назвали самые высокие зарплаты семейных врачей в Украине.