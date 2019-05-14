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Майже 28 мільйонів українців обрали свого лікаря

Майже 28 мільйонів українців обрали свого лікаря

Київ • УНН

 • 13568 перегляди

КИЇВ. 14 травня. УНН. Свого сімейного лікаря, терапевта чи педіатра в Україні обрали вже майже 28 мільйонів людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу МОЗ.

"Нині вже 27,6 мільйона українців обрали свого сімейного лікаря, терапевта чи педіатра. 70% задоволені лікарем, якого обрали, свідчать дані соціологічного опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного наприкінці березня цього року", - вказали у МОЗ.

На рівні співпраці пацієнта з сімейним лікарем, як вказано, у світі вирішують близько 70% усіх проблем зі здоров’ям. Зокрема це - питання підвищеної температури, недопущення станів загострення хронічних хвороб чи профілактики захворювань.

Нагадаємо, в уряді назвали найбільші зарплати сімейних лікарів в Україні.

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