Майже 28 мільйонів українців обрали свого лікаря
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Свого сімейного лікаря, терапевта чи педіатра в Україні обрали вже майже 28 мільйонів людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу МОЗ.
"Нині вже 27,6 мільйона українців обрали свого сімейного лікаря, терапевта чи педіатра. 70% задоволені лікарем, якого обрали, свідчать дані соціологічного опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного наприкінці березня цього року", - вказали у МОЗ.
На рівні співпраці пацієнта з сімейним лікарем, як вказано, у світі вирішують близько 70% усіх проблем зі здоров’ям. Зокрема це - питання підвищеної температури, недопущення станів загострення хронічних хвороб чи профілактики захворювань.
Нагадаємо, в уряді назвали найбільші зарплати сімейних лікарів в Україні.