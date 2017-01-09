Почти 250 дворников вышли на расчистку территорий от снега в Кропивницком
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 9 января. УНН. Сегодня на расчистку внутридомовых территорий в Кропивницком вышли 247 дворников. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета, сообщает УНН.
Согласно информации, работники КП "Универсал - 2005" полностью выполнили ночной план расчистки дорог в Кропивницком и после передышки начнут подготовку своей техники к очередному противостоянию со снежной стихией.
На смену им вышли дворники жилищно-эксплуатационных организаций, которые приступили к освобождению от снега придомовых территорий, пешеходных зон и тротуаров.
Во дворах многоэтажек ЖЭО №1 сегодня работают 55 дворников. В ЖЭО №4 на расчистку аллей, придомовых территорий вышли 53 работника и в их распоряжении есть 1 трактор.
На территории ЖЭО №3 работают 63 дворника, два трактора Т-40 и JSB. Здесь уже прочищены тротуары по улице Волкова от Беляева до Е.Тельнова, по улицам Е.Тельнова, Соборной. В работе находятся улицы Вокзальная, Шатила, Академика Королева. Также планируется механизированная чистка дворовых дорог. В ЖЭО №2 задействованы 70 дворников с мастерами. Вывоз мусора с контейнерных площадок здесь обеспечен по графику. Справляются с работой и 7 специалистов ЖЭК №9 с Т-16 в поселке Горном.
Напомним, 13 единиц снегоочистительной техники продолжили противостоять стихии и вышли на ночную расчистку городских дорог от снежных заносов в Кропивницком.