Майже 250 двірників вийшли на розчистку територій від снігу у Кропивницькому
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 9 січня. УНН. Сьогодні на розчистку внутрішньобудинкових територій у Кропивницькому вийшли 247 двірників. Про це поінформували в прес-службі міської ради, повідомляє УНН.
Згідно з інформацією, працівники КП “Універсал — 2005” повністю виконали нічний план розчистки доріг у Кропивницькому і після перепочинку розпочнуть підготовку своєї техніки до чергового протистояння зі сніговою стихією.
На зміну їм вийшли двірники житлово-експлуатаційних організацій, які приступили до звільнення від снігу прибудинкових територій, пішохідних зон і тротуарів.
У дворах багатоповерхівок ЖЕО №1 сьогодні працюють 55 двірників. У ЖЕО №4 на розчищення алей, прибудинкових територій вийшли 53 працівники і у їхньому розпорядженні є 1 трактор.
На території ЖЕО №3 працюють 63 двірники, два трактори Т-40 та JSB. Тут вже прочищені тротуари по вулиці Волкова від Бєляєва до Є.Тельнова, по вулицях Євгена Тельнова, Соборній. В роботі перебувають вулиці Вокзальна, Шатила, Академіка Корольова. Також планується механізоване чищення міжбудинкових доріг. У ЖЕО№2 задіяні 70 двірників з майстрами. Вивіз сміття з контейнерних майданчиків тут забезпечений за графіком. Справляються з роботою і семеро спеціалістів ЖЕК №9 з тракторцем Т-16 на селищі Гірничому.
Нагадаємо, тринадцять одиниць снігоочисної техніки продовжили протистояти стихії і вийшли на нічну розчистку міських доріг від снігових заметів у Кропивницькому.