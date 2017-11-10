Почти 240 тыс. авто на "евробляхах" находятся в Украине незаконно

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КИЕВ. 10 ноября. УНН. Почти 236,6 тыс. автомобилей с иностранной регистрацией находятся на территории Украины незаконно, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Как сообщили в ГФС, за 10 месяцев текущего года в Украину было ввезено 865 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией. Из них почти 681,6 тыс. авто ввезено в режиме "транзита" и почти 183,4 тыс. автомобилей - в режиме "временного ввоза".

"По состоянию на 1 ноября 2017 года на территории Украины в целом находится более 383,3 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией. Из них с нарушением срока - почти 236,6 тыс. автомобилей", - говорится в сообщении.

В ГФС также добавили, что с ввезенных в режиме "транзита" 100,8 тыс. авто, более 67 тыс. находятся на территории Украины с нарушением срока. Из более 282,5 тыс. транспортных средств, ввезенных в режиме "временного ввоза", почти 169,5 тыс. - с нарушением срока.

В пресс-службе также назвали ТОП-5 стран-членов ЕС, из которых были завезены транспортные средства (по состоянию на 1 ноября 2017 года):

- Польша - 118 тыс. авто

- Литва - 54,7 тыс.

- Германия - 19,9 тыс.

- Чехия -14,2 тыс.

- Болгария - 12,4 тыс.

"В целом, в январе-октябре 2017 года таможенниками было составлен 17,9 тыс. протоколов о нарушении таможенных правил при ввозе автомобилей, по результатам которых нарушителям начислено 127,7 млн грн штрафов", - говорится в сообщении.

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Так, по данным пресс-службы, по ст. 470 Таможенного кодекса Украины (нарушение сроков транзита) составлено 14544 протоколы, по которым применены 84,8 млн грн штрафов.

По ст.481 Таможенного кодекса Украины (нарушение сроков временного ввоза) - 3356 протоколов с суммой штрафов на 42,9 млн гривен.

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