Майже 240 тис. авто на "євробляхах" знаходяться в Україні незаконно

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Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Майже 236,6 тис. автомобілів з іноземною реєстрацію знаходяться на території України незаконно, передає УНН із посиланням на прес-службу ДФС.

Як повідомили у ДФС, за 10 місяців поточного року в Україну було ввезено 865 тис. транспортних засобів з іноземною реєстрацією. З них майже 681,6 тис. авто ввезено у режимі “транзиту” та майже 183,4 тис. автомобілів — у режимі “тимчасового ввезення”.

"Станом на 1 листопада 2017 року на території України загалом перебуває понад 383,3 тис. транспортних засобів з іноземною реєстрацією. З них з порушенням терміну — майже 236,6 тис. автомобілів", - йдеться у повідомленні.

У ДФС також додали, що із ввезених в режимі “транзиту” 100,8 тис. авто, понад 67 тис. перебувають на території України з порушенням терміну. Із понад 282,5 тис. транспортних засобів, ввезених в режимі “тимчасового ввезення”, майже 169,5 тис. — з порушенням терміну.

У прес-службі також назвали ТОП-5 країн-членів ЄС, з яких були завезені транспортні засоби (станом на 1 листопада 2017 року):

— Польща — 118 тис. авто

— Литва — 54,7 тис.

— Німеччина — 19,9 тис.

— Чехія —14,2 тис.

— Болгарія — 12,4 тис.

"Загалом, протягом січня-жовтня 2017 року митниками було складено 17,9 тис. протоколів про порушення митних правил при ввезенні автомобілів, за результатами яких порушникам нараховано 127,7 млн. грн. штрафів", - йдеться у повідомленні.

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Так, за даними прес-служби, за ст. 470 Митного кодексу України (порушення термінів транзиту) складено 14544 протоколи, за якими застосовано 84,8 млн. грн. штрафів.

За ст.481 Митного кодексу України (порушення термінів тимчасового ввезення) — 3356 протоколів із сумою штрафів на 42,9 млн. гривень.

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