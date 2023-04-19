Почти 2000 украинцев присоединились к бесплатным спортивным занятиям от Фонда Вадима Столара

Фонд Вадима Столара реализует спортивный проект уже более полугода

“Целью проекта «Спорт на районе» мы определили восстановление эмоционального баланса украинцев с помощью физических активностей. Приобщение к здоровому образу жизни крайне важно: спорт помогает людям “перезагрузиться”, почувствовать силы и сфокусироваться на цели – победе Украины”, – отмечает основатель Фонда Вадим Столар.





По словам волонтера Натальи Приходько, «Спорт на районе» стартовал в августе прошлого года. Сначала Фонд организовал в столице занятия на свежем воздухе, подобрав команду тренеров. Все желающие могли присоединиться к физическим активностям в своем районе города. С наступлением холодов проект переместился в онлайн, и теперь к занятиям, которые проходят три раза в неделю, может присоединиться каждый желающий украинец.

Перезапуск проекта и другие инициативы Фонда Вадима Столара

Недавно Фонд перезапустил «Спорт на районе» с учетом накопленного организаторами опыта – и это оказалось удачным решением, о чем свидетельствует в несколько раз большая положительная обратная связь от участников.

“Куратор проекта Юлия – фитнес-тренер с 5-летним опытом, участница сборной Украины по гребле на лодках «Дракон». Она как никто знает, что нужно, чтобы тренироваться эффективно и достичь ожидаемого результата. Кроме интенсивных тренировок с Юлией, мы дополнительно привлекаем специалистов и проводим занятия по йоге, семинары по правильному питанию, лекции на тему здоровья’”, – подчеркивают в Фонде Вадима Столара.

Отметим, что Фонд реализует целый ряд социально-гуманитарных проектов, одним из которых является «Спорт на районе». Кроме него стоит упомянуть масштабную инициативу «Восстановись», направленную на эмоциональную перезагрузку и предоставление второго дыхания семьям, которые потеряли одного из родителей или остались без жилья из-за войны. Также успешно действует проект по психологической поддержке людей, проводятся спортивные мероприятия для детей и т.д.

Кроме того, волонтеры Фонда Вадима Столара оказывают помощь продуктовыми наборами в разных уголках Украины, включая горячие точки вблизи фронта. А также – системно помогают военным всем: от амуниции и средств защиты до дронов, тепловизоров и спецавтомобилей.

Если вы также хотите присоединиться к инициативе «Спорт на районе» – переходите по ссылке: https://stolarfund.com/projects/proyekt-sport