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Почти 2000 украинцев присоединились к бесплатным спортивным занятиям от Фонда Вадима Столара

Киев • УНН

 • 475594 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Уже более полутысячи украинцев присоединились к бесплатным спортивным занятиям от Благотворительного фонда Вадима Столара после весеннего перезапуска программы «Спорт на районе». А в 2022 году этот проект охватил более тысячи участников, говорится на сайте Фонда. 

Фонд Вадима Столара реализует спортивный проект уже более полугода

“Целью проекта «Спорт на районе» мы определили восстановление эмоционального баланса украинцев с помощью физических активностей. Приобщение к здоровому образу жизни крайне важно: спорт помогает людям “перезагрузиться”, почувствовать силы и сфокусироваться на цели – победе Украины”, – отмечает основатель Фонда Вадим Столар.

По словам волонтера Натальи Приходько, «Спорт на районе» стартовал в августе прошлого года. Сначала Фонд организовал в столице занятия на свежем воздухе, подобрав команду тренеров. Все желающие могли присоединиться к физическим активностям в своем районе города. С наступлением холодов проект переместился в онлайн, и теперь к занятиям, которые проходят три раза в неделю, может присоединиться каждый желающий украинец.

Перезапуск проекта и другие инициативы Фонда Вадима Столара

Недавно Фонд перезапустил «Спорт на районе» с учетом накопленного организаторами опыта – и это оказалось удачным решением, о чем свидетельствует в несколько раз большая положительная обратная связь от участников.

“Куратор проекта Юлия – фитнес-тренер с 5-летним опытом, участница сборной Украины по гребле на лодках «Дракон». Она как никто знает, что нужно, чтобы тренироваться эффективно и достичь ожидаемого результата. Кроме интенсивных тренировок с Юлией, мы дополнительно привлекаем специалистов и проводим занятия по йоге, семинары по правильному питанию, лекции на тему здоровья’”, – подчеркивают в Фонде Вадима Столара.

Отметим, что Фонд реализует целый ряд социально-гуманитарных проектов, одним из которых является «Спорт на районе». Кроме него стоит упомянуть масштабную инициативу «Восстановись», направленную на эмоциональную перезагрузку и предоставление второго дыхания семьям, которые потеряли одного из родителей или остались без жилья из-за войны. Также успешно действует проект по психологической поддержке людей, проводятся спортивные мероприятия для детей и т.д.

Кроме того, волонтеры Фонда Вадима Столара оказывают помощь продуктовыми наборами в разных уголках Украины, включая горячие точки вблизи фронта. А также – системно помогают военным всем: от амуниции и средств защиты до дронов, тепловизоров и спецавтомобилей.

Если вы также хотите присоединиться к инициативе «Спорт на районе» – переходите по ссылке: https://stolarfund.com/projects/proyekt-sport

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