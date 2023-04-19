Майже 2000 українців долучилися до безоплатних спортивних занять від Фонду Вадима Столара
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Вже понад пів тисячі українців долучилися до безоплатних спортивних занять від Благодійного фонду Вадима Столара після весняного перезапуску програми «Спорт на районі». А у 2022 році цей проєкт охопив понад тисячу учасників, йдеться на сайті Фонду.
Фонд Вадима Столара реалізує спортивний проєкт вже понад пів року
“Метою проєкту «Спорт на районі» ми визначили відновлення емоційного балансу українців за допомогою фізичних активностей. Залучення до здорового способу життя вкрай важливо: спорт допомагає людям “перезавантажитися”, відчути сили та сфокусуватися на цілі – перемозі України”, – зазначає засновник Фонду Вадим Столар.
За словами волонтерки Наталії Приходько, «Спорт на районі» стартував у серпні минулого року. Спершу Фонд організував у столиці заняття на свіжому повітрі, підібравши команду тренерів. Усі охочі могли долучитися до фізичних активностей у своєму районі міста. З настанням холодів проєкт перемістився в онлайн, і тепер до занять, які відбуваються тричі на тиждень, може долучитися кожен охочий українець.
Перезапуск проєкту та інші ініціативи Фонду Вадима Столара
Нещодавно Фонд перезапустив «Спорт на районі» з урахуванням накопиченого організаторами досвіду – і це виявилося вдалим рішенням, про що свідчить в декілька разів більший позитивний зворотний зв’язок від учасників.
“Кураторка проєкту Юлія – фітнес-тренер з 5-річним досвідом, учасниця збірної України з веслування на човнах «Дракон». Вона як ніхто знає, що потрібно, аби тренуватися ефективно та досягнути очікуваного результату. Окрім інтенсивних тренувань з Юлією, ми додатково залучаємо спеціалістів та проводимо заняття з йоги, семінари щодо правильного харчування, лекції на тему здоров’я”, – підкреслюють у Фонді Вадима Столара.
Зазначимо, що Фонд реалізує цілу низку соціально-гуманітарних проєктів, одним з яких є «Спорт на районі». Окрім нього варто згадати масштабну ініціативу «Відновись», спрямовану на емоційне перезавантаження та надання другого дихання родинам, які втратили одного з батьків чи залишилися без житла через війну. Також успішно діє проєкт з психологічної підтримки людей, проводяться спортивні заходи для дітей тощо.
Окрім того, волонтери Фонду Вадима Столара надають допомогу продуктовими наборами у різних куточках України, включно з гарячими точками поблизу фронту. А також – системно допомагають військовим усім: від амуніції та засобів захисту до дронів, тепловізорів та спецавтомобілів.
Якщо ви також маєте бажання долучитися до ініціативи «Спорт на районі» – переходьте за посиланням: https://stolarfund.com/projects/proyekt-sport