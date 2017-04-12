Почти 200 кандидатов в президенты Ирана зарегистрировались в течение суток

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 49791 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104603 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 160906 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118563 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117766 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113218 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104725 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107194 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103673 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Почти 200 кандидатов в президенты Ирана зарегистрировались в течение суток

Почти 200 кандидатов в президенты Ирана зарегистрировались в течение суток

Киев  •  УНН

 • 9152 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. 197 человек зарегистрировались со вторника в качестве кандидатов на предстоящих выборах президента Исламской Республики Иран. Такие данные сообщил журналистам руководитель Штаба по проведению выборов МВД страны Али Асгар Ахмади, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

По словам чиновника, по состоянию на первую половину сегодняшнего дня заявки на регистрацию приняты от 189 мужчин и восьми женщин. Самым старшим кандидатом стал 82-летний стоматолог. Среди зарегистрированных 54 человека имеют ученую степень, 19 являются участниками боевых действий.

Широкий резонанс вызвала регистрация в качестве кандидата бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада. Иранские информационные агентства публикуют отклики на это событие политиков и общественных деятелей, которые почти единодушно в резкой форме осуждают действия экс-президента.

В сентябре прошлого года М.Ахмадинежад направил Высшему руководителю Ирана аятолле Али Хаменеи письмо, в котором заявил об отказе от планов баллотироваться на президентский пост.

Заявки на регистрацию для участия в выборах будут приниматься в течение пяти дней.

Президент Ирана является вторым лицом в государстве. Он возглавляет исполнительную власть.

Согласно конституции республики, на эту должность может быть избран любой коренной житель страны не моложе 40 лет, являющийся активным сторонником ислама и исламского строя.

Массовая регистрация желающих стать президентом отмечается каждые четыре года. Претендентов набирается несколько сотен, а то и около тысячи. Но окончательный список кандидатов, имена которых будут внесены в избирательные бюллетени, утвердит Наблюдательный совет Ирана. Представители высшего шиитского духовенства и исламские юристы, входящие в его состав, проводят жесткий отбор. Как правило, они отвергают подавляющее большинство кандидатур, оставляя лишь самых достойных. В итоге их набирается не более 10.

Как заявил журналистам глава Наблюдательного совета аятолла Ахмад Джаннати, почти все зарегистрированные в первый день кандидаты "не обладают необходимой компетенцией".

Президентские выборы в Иране состоятся 19 мая.

Напомним, нынешний президент Ирана Хасан Роухани осудил ракетный удар США по сирийской военной базе.

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