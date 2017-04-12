Майже 200 кандидатів у президенти Ірану зареєструвалися протягом доби
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. 197 осіб зареєструвалися з вівторка в якості кандидатів на майбутніх виборах президента Ісламської Республіки Іран. Такі дані повідомив журналістам керівник Штабу з проведення виборів МВС країни Алі Асгар Ахмаді, передає УНН із посиланням на ТАСС.
За словами чиновника, станом на першу половину сьогоднішнього дня заявки на реєстрацію прийняті від 189 чоловіків і восьми жінок. Найстаршим кандидатом став 82-річний стоматолог. Серед зареєстрованих 54 людини мають учений ступінь, 19 є учасниками бойових дій.
Широкий резонанс викликала реєстрація в якості кандидата колишнього президента Ірану Махмуда Ахмадінежада. Іранські інформаційні агентства публікують відгуки на цю подію політиків і громадських діячів, які майже одностайно в різкій формі засуджують дії екс-президента.
У вересні минулого року М.Ахмадінежад направив Вищому керівнику Ірану аятоллі Алі Хаменеї лист, у якому заявив про відмову від планів балотуватися на президентський пост.
Заявки на реєстрацію для участі у виборах будуть прийматися протягом п’яти днів.
Президент Ірану є другою особою в державі. Він очолює виконавчу владу.
Згідно з конституцією республіки, на цю посаду може бути обраний будь-який корінний житель країни не молодший 40 років, який є активним прихильником ісламу та ісламського ладу.
Масова реєстрація охочих стати президентом відзначається кожні чотири роки. Претендентів набирається кілька сотень або й близько тисячі. Але остаточний список кандидатів, імена яких будуть внесені до виборчих бюлетенів, затвердить Наглядова рада Ірану. Представники вищого шиїтського духовенства та ісламські юристи, що входять до її складу, проводять жорсткий відбір. Як правило, вони відкидають переважну більшість кандидатур, залишаючи лише найдостойніших. У результаті їх набирається не більше 10.
Як заявив журналістам глава Наглядової ради аятолла Ахмад Джаннаті, майже всі зареєстровані в перший день кандидати “не володіють необхідною компетенцією”.
Президентські вибори в Ірані відбудуться 19 травня.
Нагадаємо, нинішній президент Ірану Хасан Роухані засудив ракетний удар США по сирійській військовій базі.