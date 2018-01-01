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Почти 2 тыс. правоохранителей задействуют во время акций по случаю дня рождения Бандеры

Киев • УНН

 • 13242 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. В Украине сегодня запланировано 54 массовых мероприятий по случаю по случаю 109-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры, правопорядок на которых будут обеспечивать около 2 тыс. правоохранителей. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, передает УНН со ссылкой на сообщение Департамент коммуникации МВД Украины.

Почти 2 тыс. правоохранителей задействуют во время акций по случаю дня рождения Бандеры

По словам С.Ярового, сегодня по всей территории Украины пройдут массовые мероприятия по случаю 109-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры.

"В связи с этим в 20 регионах государства запланировано проведение 54 массовых мероприятий с участием более 8400 человек. Безопасность во время проведения шествия обеспечивать 1,2 тысячи полицейских и 730 военнослужащих Нацгвардии", - сказал он.

Напомним, полиция не зафиксировала грубых нарушений во время празднования Нового года в Киеве.

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