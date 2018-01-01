Майже 2 тис. правоохоронців задіють під час акцій з нагоди дня народження Бандери
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. В Україні сьогодні заплановано 54 масових заходів з нагоди з нагоди відзначення 109-ї річниці з дня народження Степана Бандери, правопорядок на яких забезпечуватимуть близько 2 тис. правоохоронців. Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, передає УНН з посиланням на повідомлення Департамент комунікації МВС України.
За словами С.Ярового, сьогодні по всій території України відбудуться масові заходи з нагоди відзначення 109-ї річниці з дня народження Степана Бандери.
“У зв’язку з цим у 20 регіонах держави заплановано проведення 54 масових заходів за участю понад 8,4 тисяч осіб. Безпеку під час проведення ходи забезпечуватимуть 1,2 тисячі поліцейських та 730 військовослужбовців Нацгвардії”, — сказав він.
Нагадаємо, поліція не зафіксувала грубих порушень під час святкування Нового року у Києві.