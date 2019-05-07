Почти 2,5 тысячи украинцев хотят перенести мобильные номера
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. В Украинском государственном центре радиочастот (УГЦР) зарегистрировано 2442 заявки на смену оператора с сохранением мобильного номера. Об этом журналисту УНН рассказали в пресс-службе УГЦР.
"По состоянию на сегодня 2442 заявки", - сообщил собеседник.
В пресс-службе добавили, что 82 номера уже перенесено.
Как сообщал УНН, по состоянию на 12:00 3 мая в Украинском государственном центре радиочастот было зарегистрировано 1130 заявок.
Напомним, в Украине ввели новую услугу с 1 мая, согласно которой абоненты смогут свободно менять мобильного оператора с сохранением своего номера.
Организацией, которая осуществляет централизованное техническое администрирование персональных номеров и перенесенных абонентских номеров (Администратор ЦБД), стало государственное предприятие "Украинский государственный центр радиочастот".