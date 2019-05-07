Майже 2,5 тисячі українців хочуть перенести мобільні номери

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КИЇВ. 7 травня. УНН. В Українському державному центрі радіочастот (УДЦР) зареєстровано 2442 заявки щодо зміни оператора зі збереженням мобільного номера. Про це журналісту УНН розповіли в прес-службі УДЦР.

"Станом на сьогодні є 2442 заявки", - повідомив співрозмовник.

У прес-службі додали, що 82 номери вже перенесено.

Як повідомляв УНН, станом на 12:00 3 травня в Українському державному центрі радіочастот було зареєстровано 1130 заявок.

Нагадаємо, в Україні ввели нову послугу з 1 травня, за якою абоненти зможуть вільно змінювати мобільного оператора зі збереженням власного номера.

Організацією, яка здійснює централізоване технічне адміністрування персональних номерів та перенесених абонентських номерів (Адміністратор ЦБД), стало державне підприємство "Український державний центр радіочастот".

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