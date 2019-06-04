Почти 2,5 млн евро потратит Польша на ликвидацию последствий непогоды

Самая большая сумма, свыше 1 миллиона 800 тысяч злотых, около 420 тысяч евро, получила гмина Шежины в Тарнувском повяте.

"Мы – один из беднейших органов местного самоуправления в Малопольском воеводстве", - сказал вуйт Шежины Гжегож Готфрыд.

В основном, средства были выделены на реконструкцию дорог, но среди заявленных проектов был капитальный ремонт очистных сооружений, реконструкция водопропускных труб и стабилизация оползней.



Как сообщал УНН, в Польше в трех регионах борются с последствиями наводнения.