Почти 2,5 млн евро потратит Польша на ликвидацию последствий непогоды
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. Более 11 миллионов злотых, это почти 2,5 миллиона евро, Малопольское воеводское управление передало гминам и староствам региона на ликвидацию последствий стихийных бедствий и оползней. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.
Самая большая сумма, свыше 1 миллиона 800 тысяч злотых, около 420 тысяч евро, получила гмина Шежины в Тарнувском повяте.
"Мы – один из беднейших органов местного самоуправления в Малопольском воеводстве", - сказал вуйт Шежины Гжегож Готфрыд.
В основном, средства были выделены на реконструкцию дорог, но среди заявленных проектов был капитальный ремонт очистных сооружений, реконструкция водопропускных труб и стабилизация оползней.
Как сообщал УНН, в Польше в трех регионах борются с последствиями наводнения.