Майже 2,5 млн євро витратить Польща на ліквідацію наслідків негоди
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Понад 11 мільйонів злотих, це майже 2,5 мільйона євро, Малопольське воєводське управління передало ґмінам і староствам регіону на ліквідацію наслідків стихійних лих і зсувів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Польське радіо.
Найбільша сума, понад 1 мільйон 800 тисяч злотих, близько 420 тисяч євро, отримала гміна Ґміна Шежини в Тарнувском повіті.
"Ми - один з найбідніших органів місцевого самоврядування в Малопольському воєводстві", - сказав вуйт Шежини Гжегож Готфрид.
В основному, кошти були виділені на реконструкцію доріг, але серед заявлених проектів був капітальний ремонт очисних споруд, реконструкція водопропускних труб і стабілізація зсувів.
Як повідомляв УНН, в Польщі в трьох регіонах борються з наслідками повені.