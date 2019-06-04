Майже 2,5 млн євро витратить Польща на ліквідацію наслідків негоди

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КИЇВ. 4 червня. УНН. Понад 11 мільйонів злотих, це майже 2,5 мільйона євро, Малопольське воєводське управління передало ґмінам і староствам регіону на ліквідацію наслідків стихійних лих і зсувів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Польське радіо.

Найбільша сума, понад 1 мільйон 800 тисяч злотих, близько 420 тисяч євро, отримала гміна Ґміна Шежини в Тарнувском повіті.

"Ми - один з найбідніших органів місцевого самоврядування в Малопольському воєводстві", - сказав вуйт Шежини Гжегож Готфрид.

В основному, кошти були виділені на реконструкцію доріг, але серед заявлених проектів був капітальний ремонт очисних споруд, реконструкція водопропускних труб і стабілізація зсувів.

Як повідомляв УНН, в Польщі в трьох регіонах борються з наслідками повені.

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