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Почти 100 тысяч абитуриентов зачислены в вузы на бюджет

Почти 100 тысяч абитуриентов зачислены в вузы на бюджет

Киев  •  УНН

 • 14586 просмотра

КИИВ.17 августа. УНН. По состоянию на 16 августа 2021 в украинских учебных заведений на обучение за средства государственного бюджета зачислено 93 084 абитуриентов. Из них 59 535 человек поступили в вузы по образовательным степени "бакалавр", 33549 человек - вступили на "магистратуру". Об этом во время брифинга заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет, передает корреспондент УНН.

Вступление на "бакалавра"

По имеющейся информации, по состоянию на 16 августа на бюджет зачислено 59 535 человек, на контракт - 71 509.

В рейтинг университетов по предоставлению рекомендаций на бюджет вошли:

  • Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" - 4111 рекомендаций;
  • Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко - 3257 рекомендаций;
  • Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича - 1030 рекомендаций.

Рейтинг специальностей по количеству зачисленных на бюджет возглавляет специальность "среднее образование" - 6286 зачисленных. На десятом месте этого рейтинга специальность "агрономия", на которую зачислен - 1113 человек.

В то же время сообщается, что больше всего заявлений было подано на правовые, управленческие, гуманитарные и IТ-специальности. В рейтинг по количеству поданных заявлений вошла также педагогическая специальность по коду 014 "среднее образование".

Рейтинг специальностей по количеству поданных заявлений возглавляет специальность "филология", на которую подано 76 505 заявлений. Десятое место в этом списке занимает направление "маркетинг" - 36 146 заявлений.

Рейтинг высших учебных заведений по количеству поданных заявлений возглавляет КНУ им. Тараса Шевченко, а именно - 54 387 заявлений. Десятое место занял Киевский университет им. Бориса Гринченко - 18 361 поданное заявление.

"Впервые в 2021 году 43 выпускника по результатам широкого конкурса получили возможность учиться в частных учреждениях высшего образования за средства государственного бюджета. Это именно те новации, которые введены в программе кандидата в президенты Владимира Зеленского, и активно реализуются МОН", - отметил министр образования и науки.

Он также добавил, что в этом году 77,2% поступающих получили рекомендации на места государственного и регионального заказа по первому и второму приоритетами.

Вступление в "магистратуру"

По результатам подачи заявлений на поступление в учреждения высшего образования для получения образовательного степени "магистр" было зарегистрировано 166 778 электронных заявлений и 12 217 бумажных заявлений.

На бюджет зачислены 33 549 человек, на контракт - 20 289 человек. Министр образования также добавил, что в сентябре состоится дополнительный набор на вакантные места.

Глава МОН отметил, что с начала вступительной кампании было подано более чем 1,4 млн электронных заявлений в университеты. Наибольшее количество заявлений было подано в первый день вступительной кампании - чуть более 200 тыс. заявлений.

В общем, к вступлению на бакалавра/магистра на основе полного/общего/среднего образования было зарегистрировано более 1 млн электронных заявлений. В то же время бумажные заявления составляли 1%.

Шкарлет отметил, что вступительная кампания еще продолжается, поэтому результаты еще не являются окончательными.

Добавим

В этом году частные высшие учебные заведения впервые смогут осуществлять подготовку младших бакалавров и бакалавров по государственному заказу. В этом году 9 частных высших учебных заведений смогут зачислять абитуриентов на бюджетную форму обучения.

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