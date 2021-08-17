Майже 100 тисяч вступників зараховано до вишів на бюджет

ukru
17 березня, 19:38 • 105095 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 137314 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 197567 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 164294 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 161318 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 182196 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 151087 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159592 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176256 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 221967 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

17 березня, 23:58 • 67513 перегляди
Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

18 березня, 01:52 • 58632 перегляди
У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

04:23 • 51443 перегляди
Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

05:18 • 45627 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

05:25 • 81380 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 197567 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 170750 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 267043 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 262910 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 390665 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 69129 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 76956 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 74270 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 104080 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 113921 перегляди
Актуальне
Майже 100 тисяч вступників зараховано до вишів на бюджет

Майже 100 тисяч вступників зараховано до вишів на бюджет

Київ • УНН

 • 14593 перегляди

КИЇВ.17 серпня. УНН. Станом на 16 серпня 2021 року до українських навчальних закладів на навчання за кошти державного бюджету зараховано 93 084 вступників. З них 59 535 осіб вступили до ВНЗ за освітнім ступенем “бакалавр”, 33 549 осіб - вступили на “магістратуру”. Про це під час брифінгу заявив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, передає кореспондент УНН.

Вступ на “бакалавра”

За наданою інформацією, станом на 16 серпня на бюджет зараховано 59 535 осіб, на контракт - 71 509.

До рейтингу університетів за наданням рекомендацій на бюджет увійшли:

  • Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” - 4 111 рекомендацій;
  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка - 3 257 рекомендацій;
  • Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича - 1 030 рекомендацій.

Рейтинг спеціальностей за кількістю зарахованих на бюджет очолює спеціальність “середня освіта” - 6 286 зарахованих. На 10-у місці цього рейтингу спеціальність “агрономія”, на яку зараховано - 1 113 осіб.

Водночас повідомляється, що більше всього заяв було подано на правові, управлінські, гуманітарні та ІТ-спеціальності. У рейтинг за кількістю поданих заяв увійшла також педагогічна спеціальність за кодом 014 “середня освіта”.

Рейтинг спеціальностей за кількістю поданих заяв очолює спеціальність “філологія”, на яку подано 76 505 заяв. 10-е місце у цьому списку посідає напрямок “маркетинг” - 36 146 заяв.

Рейтинг закладів вищої освіти за кількістю поданих заяв очолює КНУ ім. Тараса Шевченка, а саме - 54 387 заяв. 10-е місце посів Київський університет ім. Бориса Грінченка - 18 361 подана заява.

“Вперше у 2021 році 43 випускники за результатами широкого конкурсу отримали можливість навчатися у приватних закладах вищої освіти за кошти державного бюджету. Це саме ті новації, які запроваджені в програмі кандидата у Президенти Володимира Зеленського, та активно реалізуються МОН”, - зазначив міністр освіти і науки.

Він також додав, що цього року 77,2% вступників отримали рекомендації на місця державного та регіонального замовлення за першим та другим пріоритетами.

Вступ на “магістратуру”

За результатами подання заяв на вступ до закладів вищої освіти для здобуття освітнього ступеня “магістр” було зареєстровано 166 778 електронних заяв та 12 217 паперових заяв.

На бюджет зараховано 33 549 осіб, на контракт - 20 289 осіб. Міністр освіти також додав, що у вересні відбудеться додатковий набір на вакантні місця.

Очільник МОН зазначив, що від початку вступної кампанії було подано більше ніж 1,4 млн електронних заяв до універститетів. Найбільшу кількість заяв було подано в перший день вступної кампанії - трохи більше ніж 200 тисяч заяв.

Загалом, до вступу на бакалавра/магістра на основі повної/загальної/середньої освіти було зареєстровано понад 1 млн електронних заяв. Водночас паперові заяви становили 1%.

Шкарлет наголосив, що вступна кампанія ще триває, тому результати ще не є остаточними.

Додамо

Цього року приватні заклади вищої освіти вперше зможуть здійснювати підготовку молодших бакалаврів та бакалаврів за державним замовленням. Цього року 9 приватних вищих навчальних закладів зможуть зараховувати абітурієнтів на бюджетну форму навчання.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами