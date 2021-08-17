Майже 100 тисяч вступників зараховано до вишів на бюджет

Вступ на “бакалавра”

За наданою інформацією, станом на 16 серпня на бюджет зараховано 59 535 осіб, на контракт - 71 509.

До рейтингу університетів за наданням рекомендацій на бюджет увійшли:



Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” - 4 111 рекомендацій;



Київський національний університет імені Тараса Шевченка - 3 257 рекомендацій;



Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича - 1 030 рекомендацій.



Рейтинг спеціальностей за кількістю зарахованих на бюджет очолює спеціальність “середня освіта” - 6 286 зарахованих. На 10-у місці цього рейтингу спеціальність “агрономія”, на яку зараховано - 1 113 осіб.

Водночас повідомляється, що більше всього заяв було подано на правові, управлінські, гуманітарні та ІТ-спеціальності. У рейтинг за кількістю поданих заяв увійшла також педагогічна спеціальність за кодом 014 “середня освіта”.

Рейтинг спеціальностей за кількістю поданих заяв очолює спеціальність “філологія”, на яку подано 76 505 заяв. 10-е місце у цьому списку посідає напрямок “маркетинг” - 36 146 заяв.

Рейтинг закладів вищої освіти за кількістю поданих заяв очолює КНУ ім. Тараса Шевченка, а саме - 54 387 заяв. 10-е місце посів Київський університет ім. Бориса Грінченка - 18 361 подана заява.

“Вперше у 2021 році 43 випускники за результатами широкого конкурсу отримали можливість навчатися у приватних закладах вищої освіти за кошти державного бюджету. Це саме ті новації, які запроваджені в програмі кандидата у Президенти Володимира Зеленського, та активно реалізуються МОН”, - зазначив міністр освіти і науки.

Він також додав, що цього року 77,2% вступників отримали рекомендації на місця державного та регіонального замовлення за першим та другим пріоритетами.

Вступ на “магістратуру”

За результатами подання заяв на вступ до закладів вищої освіти для здобуття освітнього ступеня “магістр” було зареєстровано 166 778 електронних заяв та 12 217 паперових заяв.

На бюджет зараховано 33 549 осіб, на контракт - 20 289 осіб. Міністр освіти також додав, що у вересні відбудеться додатковий набір на вакантні місця.

Очільник МОН зазначив, що від початку вступної кампанії було подано більше ніж 1,4 млн електронних заяв до універститетів. Найбільшу кількість заяв було подано в перший день вступної кампанії - трохи більше ніж 200 тисяч заяв.

Загалом, до вступу на бакалавра/магістра на основі повної/загальної/середньої освіти було зареєстровано понад 1 млн електронних заяв. Водночас паперові заяви становили 1%.

Шкарлет наголосив, що вступна кампанія ще триває, тому результати ще не є остаточними.

Додамо

Цього року приватні заклади вищої освіти вперше зможуть здійснювати підготовку молодших бакалаврів та бакалаврів за державним замовленням. Цього року 9 приватних вищих навчальних закладів зможуть зараховувати абітурієнтів на бюджетну форму навчання.