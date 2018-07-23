Почти 100 тыс. тонн: Украина побила рекорд по импорту пальмового масла
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Украина в январе-июне 2018 года импортировала 99,9 тыс. тонн пальмового масла. Об этом сообщила Государственная фискальная служба Украины, передает УНН.
В частности, в июне этого года из Индонезии было импортировано 8,7 тыс. тонн пальмового масла, из Малайзии - 3 тыс. тонн, из Швеции - 71 тонну, из других стран - 97 тонн.
При этом на экспорт из Украины за 6 месяцев текущего года было поставлено лишь 1,9 тыс. тонн пальмового масла.
Напомним, ВР приняла в первом чтении законопроект о запрете использования пальмового масла в продуктах питания.
По словам депутата Сергея Тригубенко, это может спровоцировать подорожание конечных продуктов, но, по его словам, это логично, ведь "пальмой" заменяют сегодня натуральные животные жиры, чего категорически нельзя допускать.
"О законопроекте о запрете - несмотря на все его недостатки, думаю, он достоин внимания. Впоследствии мы всегда сможем внести правки и доработать эту инициативу, но делать первый шаг все же надо", - считает политик.
Также напомним, ЕБА поддержала запрет пальмового масла в молочных продуктах.