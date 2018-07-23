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Майже 100 тис. тонн: Україна побила рекорд з імпорту пальмової олії

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 липня. УНН. Україна в січні-червні 2018 року імпортувала 99,9 тис. тонн пальмової олії. Про це повідомила Державна фіскальна служба України, передає УНН.

Зокрема, у червні цього року з Індонезії було імпортовано 8,7 тис. тонн пальмової олії, з Малайзії — 3 тис. тонн, з Швеції — 71 тонну, з інших країн — 97 тонн.

При цьому на експорт з України за 6 місяців поточного року було поставлено лише 1,9 тис. тонн пальмової олії.

Нагадаємо, ВРУ прийняла в першому читанні законопроект про заборону використання пальмової олії в продуктах харчування.

За словами депутата Сергія Тригубенка, це може спровокувати подорожчання кінцевих товарів, проте, за його словами, це логічно, адже "пальмою" замінюють сьогодні натуральні тваринні жири, чого категорично не можна допускати.

"Щодо законопроекту про заборону - не дивлячись на всі його недоліки, думаю, він гідний уваги. Згодом ми завжди зможемо внести правки і доопрацювати цю ініціативу, але робити перший крок все ж треба", - вважає політик.

Також нагадаємо, ЄБА підтримала заборону пальмової олії у молочних продуктах. 

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