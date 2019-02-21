Почти 100% иностранных полиграфов - контрабандные
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Почти все полиграфы иностранного производства ввозимые на территорию Украины незаконно. Об этом в эксклюзивном комментарии журналисту УНН сообщил исполнительный директор Всеукраинской ассоциации полиграфологов Владимир Медведь.
"Дилеры ввозят иностранное оборудование, в том числе американское, как правило, в Украине контрабандой. Никто их не растаможивает. 95-97% на рынке полиграфов иностранного производства - это контрабандные полиграфы. За этим никто не следит, этим никто не занимается", - сообщил Медведь.
Он добавил, что несмотря на незаконность ввоза этих полиграфов на территорию Украины, отсутствие на них документов и несоответствие их ГСТУ, ими все равно пользуются полиграфологи.
Ранее сообщал УНН, украинцы хотят, чтобы кандидаты в президенты проходили полиграф в прямом эфире.