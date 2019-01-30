Українці хочуть, аби кандидати у президенти проходили поліграф у прямому ефірі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Українці закликають кандидатів в президенти під час передвиборчої кампанії проходити публічний тест на детекторі брехні. Відповідну петицію опубліковано на сайті електронних петицій Президента України, передає УНН.
" В обов’язковому порядку усім кандидатам в президенти проходити поліграф у прямому ефірі на телебаченні", - зазначає автор петиції Олександр Лавриненко.
Пропозиція опублікована 28 січня 2019 року. Наразі вона отримала 18 голосів з 25 тисяч необхідних. Збір підписів триватиме до 28 квітня.
Нагадаємо, станом на 30 січня ЦВК зареєструвала заяви 38 кандидатів на вибори президента України. Вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року.
Раніше повідомлялося, що ЦВК відмовила у реєстрації 9 охочим взяти участь у виборах на пост президента України.
Станом на 29 січня ЦВК зареєструвала 23 кандидати на посаду очільника країни.