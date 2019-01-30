Украинцы хотят, чтобы кандидаты в президенты проходили полиграф в прямом эфире
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Украинцы призывают кандидатов в президенты во время предвыборной кампании проходить публичный тест на детекторе лжи. Соответствующую петицию опубликован на сайте электронных петиций Президента Украины, передает УНН.
"В обязательном порядке всем кандидатам в президенты проходить полиграф в прямом эфире на телевидении", - отмечает автор петиции Александр Лавриненко.
Предложение опубликовано 28 января 2019. Сейчас оно получила 18 голосов из 25 000 необходимых. Сбор подписей продлится до 28 апреля.
Напомним, по состоянию на 30 января ЦИК зарегистрировала заявления 38 кандидатов на выборы президента Украины. Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019.
Ранее сообщалось, что ЦИК отказала в регистрации 9 желающим принять участие в выборах на пост президента Украины.
По состоянию на 29 января ЦИК зарегистрировала 23 кандидата на должность главы страны.