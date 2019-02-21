Майже 100% іноземних поліграфів – контрабандні

“Дилери ввозять іноземне обладнання, зокрема американське, як правило, в Україну контрабандою. Ніхто їх не розмитнює. 95-97% на ринку поліграфів іноземного виробництва – це контрабандні поліграфи. За цим ніхто не слідкує, цим ніхто не займається”, - повідомив Ведмідь.



Він додав, що попри незаконність ввезення цих поліграфів на територію України, відсутність на них документів і невідповідність їх ДСТУ, ними все одно користуються поліграфологи.

Раніше УНН повідомляв, українці хочуть, аби кандидати у президенти проходили поліграф у прямому ефірі.