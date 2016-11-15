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15 марта, 19:03 • 109842 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 151540 просмотра

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15 марта, 11:23 • 102736 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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Почти 10 тыс. человек погибли в Донбассе с начала вооруженного конфликта - отчет МУС

Почти 10 тыс. человек погибли в Донбассе с начала вооруженного конфликта - отчет МУС

Киев • УНН

 • 6977 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Международный уголовный суд в Гааге указал в отчете, что с начала вооруженного конфликта на Донбассе погибли 9578 человек, включая служащих Вооруженных сил, членов военных группировок и мирных жителей. Об этом говорится в отчете о предварительном расследовании ситуации в Украине, опубликованном 14 ноября, передает УНН.

"Согласно информации Верховного Комиссара по правам человека ООН, с начала конфликта погибли около 9578 человек и ранено 22 236 человек, включая служащих Вооруженных сил, членов военных группировок и мирных жителей", - говорится в отчете.

Как сообщал УНН, по данным МУС, из Крыма в Россию переместили 179 заключенных, которые выступали против референдума 16 марта.

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