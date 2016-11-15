Почти 10 тыс. человек погибли в Донбассе с начала вооруженного конфликта - отчет МУС
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Международный уголовный суд в Гааге указал в отчете, что с начала вооруженного конфликта на Донбассе погибли 9578 человек, включая служащих Вооруженных сил, членов военных группировок и мирных жителей. Об этом говорится в отчете о предварительном расследовании ситуации в Украине, опубликованном 14 ноября, передает УНН.
"Согласно информации Верховного Комиссара по правам человека ООН, с начала конфликта погибли около 9578 человек и ранено 22 236 человек, включая служащих Вооруженных сил, членов военных группировок и мирных жителей", - говорится в отчете.
Как сообщал УНН, по данным МУС, из Крыма в Россию переместили 179 заключенных, которые выступали против референдума 16 марта.