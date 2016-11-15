Майже 10 тис. осіб загинуло на Донбасі з початку збройного конфлікту — звіт МКС

“Згідно з інформацією Верховного Комісара з прав людини ООН, з початку конфлікту загинуло близько 9578 осіб і поранено 22 236 осіб, включаючи службовців Збройних сил, членів військових угруповань і мирних жителів”, — йдеться у звіті.

Як повідомляв УНН, за даними МКС, з Криму до Росії перемістили 179 ув’язнених, які виступали проти референдуму 16 березня.