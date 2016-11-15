Майже 10 тис. осіб загинуло на Донбасі з початку збройного конфлікту — звіт МКС
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Міжнародний кримінальний суд в Гаазі вказав у звіті, що з початку збройного конфлікту на Донбасі загинуло 9578 людей, включаючи службовців Збройних сил, членів військових угруповань і мирних жителів. Про це йдеться в звіті про попереднє розслідування ситуації в Україні, опублікованому 14 листопада, передає УНН.
“Згідно з інформацією Верховного Комісара з прав людини ООН, з початку конфлікту загинуло близько 9578 осіб і поранено 22 236 осіб, включаючи службовців Збройних сил, членів військових угруповань і мирних жителів”, — йдеться у звіті.
Як повідомляв УНН, за даними МКС, з Криму до Росії перемістили 179 ув’язнених, які виступали проти референдуму 16 березня.