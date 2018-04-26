Почти 1,5 млн долл.: в Дубае продан самый дорогой виски
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Магазин беспошлинной торговли Le Clos, расположенный в аэропорту Дубая, продал две винтажные бутылки виски на общую сумму 4400000 дирхамов ($ 1200000), что является абсолютным рекордом стоимости алкоголя. Об этом сообщает УНН со силанням на Lovin Dubai.
Две очень редкие бутылки The Macallan 1926 с наклейками, нарисованными художниками Питером Блейком и Валерио Адаме, были приобретены неизвестным коллекционером на этой неделе.
Как сообщал УНН, бутылка односолодового виски марки Yamazaki 50 Years продана на аукционе Sotheby's в Гонконге за рекордную сумму почти 299 тыс. долларов США. Это самая высокая цена, когда-либо уплаченная за алкоголь японского производства.