Майже 1,5 млн дол.: у Дубаю продано найдорожчий віскі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Магазин безмитної торгівлі Le Clos, розташований в аеропорту Дубаю, продав дві вінтажні пляшки віскі на загальну суму 4,4 млн дирхамів ($1,2 млн), що є абсолютним рекордом вартості алкоголю. Про це повідомляє УНН з силанням на Lovin Dubai.
Дві надзвичайно рідкісні пляшки The Macallan 1926 з наклейками, намальованими художниками Пітером Блейком і Валеріо Адамі, були придбані невідомим колекціонером на цьому тижні.
Як повідомляв УНН, пляшка односолодового віскі марки Yamazaki 50 Years продана на аукціоні Sotheby's у Гонконзі за рекордну суму майже 299 тис. доларів США. Це найвища ціна, коли-небудь сплачена за алкоголь японського виробництва.