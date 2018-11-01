Майкл Джексон снова возглавил рейтинг самых богатых умерших знаменитостей

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 15176 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 109241 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 117307 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 155886 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 148502 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138420 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129165 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 174309 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118161 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141704 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Майкл Джексон снова возглавил рейтинг самых богатых умерших знаменитостей

Майкл Джексон снова возглавил рейтинг самых богатых умерших знаменитостей

Киев  •  УНН

 • 11053 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Журнал Forbes представил рейтинг знаменитостей, культурное наследие которых и после смерти приносит доход. Первое место в нём снова занял певец Майкл Джексон, сообщает УНН.

Творчество музыканта принесла доход в размере 400 млн долларов.

На втором месте - певец Элвис Пресли (40 млн долларов), третью позицию занимает гольфист Арнольд Палмер (35 млн долларов).

Пятый - музыкант Боб Марли (23 млн долларов), актриса Мэрилин Монро - восьмая (14 млн долл.), певец Принц - 9-й (13 млн долл.), музыкант Джон Леннон - десятый (12 млн долл.), а боксер Мохаммед Али занял двенадцатую позицию (8 млн долларов).

Как ранее информировал УНН, компания Sony Music не признавала, что ведущие вокальные партии некоторых песен с посмертного альбома певца Майкла Джексона были спеты другим исполнителем.

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