Майкл Джексон снова возглавил рейтинг самых богатых умерших знаменитостей
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Журнал Forbes представил рейтинг знаменитостей, культурное наследие которых и после смерти приносит доход. Первое место в нём снова занял певец Майкл Джексон, сообщает УНН.
Творчество музыканта принесла доход в размере 400 млн долларов.
На втором месте - певец Элвис Пресли (40 млн долларов), третью позицию занимает гольфист Арнольд Палмер (35 млн долларов).
Пятый - музыкант Боб Марли (23 млн долларов), актриса Мэрилин Монро - восьмая (14 млн долл.), певец Принц - 9-й (13 млн долл.), музыкант Джон Леннон - десятый (12 млн долл.), а боксер Мохаммед Али занял двенадцатую позицию (8 млн долларов).
Как ранее информировал УНН, компания Sony Music не признавала, что ведущие вокальные партии некоторых песен с посмертного альбома певца Майкла Джексона были спеты другим исполнителем.