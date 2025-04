Sony прокоментувала повідомлення про підміну голосу Майкла Джексона в його посмертному альбомі

“Ніхто не визнавав, що Майкл Джексон не виконував ці пісні”, — заявив юрист Зіа Модаббер, що представляє інтереси Sony Music. Він додав, що на слуханні, яке відбулося, у вівторок, не було винесено ніяких постанов щодо того, чий голос звучить на записах.

Як повідомляє інтернет-видання Business Insider, слухання було пов’язано з позовом, поданим у 2014 році прихильницею Джексона. Вона стверджувала, зазначає видання, що на записах в посмертному альбомі звучить голос не Майкла Джексона, а його наслідувача Джейсона Малачі.

Раніше в ЗМІ з’явилася інформація про те, що Sony Music нібито зізналася, що в трьох композиціях з альбому Michael (2010), який вийшов вже після смерті співака в 2009 році, використовується голос іншого вокаліста. Variety уточнює, що мова йде про три пісні — Breaking News, Monster і Keep Your Head Up.

У 2010 році Sony Music виступила із заявою, в якому говорилося, що “грунтуючись на всеосяжне розслідування, а також на свідченнях тих, хто був тоді в студії разом з Майклом”, компанія “абсолютно впевнена в тому, що голос на новому записі належить йому”, повідомляє журнал.

