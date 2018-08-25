Sony прокомментировала сообщение о замене голоса Майкла Джексона в его посмертном альбоме

$41.180.14
46.610.42
ukru
Аномальная весна и жаркое лето: климатолог рассказала, что ожидать в 2025 году
Эксклюзив
10:31 • 3988 просмотра

Аномальная весна и жаркое лето: климатолог рассказала, что ожидать в 2025 году

08:19 • 14210 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

07:15 • 37649 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
06:47 • 37750 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

05:58 • 25665 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 55732 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 102581 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 155736 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 141559 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 71948 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+14°
5.2м/с
58%
Популярные новости

Ночная атака по Одессе: мэр Труханов показал последствия

16 апреля, 01:06 • 26475 просмотра

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

16 апреля, 02:15 • 35293 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

16 апреля, 02:51 • 30100 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

16 апреля, 03:45 • 33737 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 26673 просмотра
публикации

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 26729 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

07:15 • 37649 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

06:47 • 37750 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 155736 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 141559 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 7964 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 16936 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 18878 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 21057 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 23866 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

Sony прокомментировала сообщение о замене голоса Майкла Джексона в его посмертном альбоме

Киев • УНН

 • 13107 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Компания Sony Music не признавала, что ведущие вокальные партии некоторых песен с посмертного альбома певца Майкла Джексона были спеты другим исполнителем. Об этом в пятницу сообщил журнал Variety, передает УНН.

Sony прокомментировала сообщение о замене голоса Майкла Джексона в его посмертном альбоме

“Никто не признавал, что Майкл Джексон не исполнял эти песни”, — заявил юрист Зиа Модаббер, представляющий интересы Sony Music. Он добавил, что на слушании, которое состоялось, во вторник, не было вынесено никаких постановлений относительно того, чей голос звучит на записях.

Как сообщает интернет-издание Business Insider, слушание было связано с иском, поданным в 2014 году поклонницей Джексона. Она утверждала, отмечает издание, что на записях в посмертном альбоме звучит голос не Майкла Джексона, а его подражателя Джейсона Малачи.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Sony Music якобы призналась, что в трех композициях с альбома Michael (2010), который вышел уже после смерти певца в 2009 году, используется голос другого вокалиста. Variety уточняет, что речь идет о трех песнях — Breaking News, Monster и Keep Your Head Up.

В 2010 году Sony Music выступила с заявлением, в котором говорилось, что “основываясь на всеобъемлющем расследовании, а также на свидетельствах тех, кто был тогда в студии вместе с Майклом”, компания “абсолютно уверена в том, что голос на новой записи принадлежит ему”, сообщает журнал.

Как сообщал УНН, группа Eagles обошла Майкла Джексона среди авторов альбомов, которые быстрее всего раскупают.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоКультураНовости Мира
Brent
$65.18
Bitcoin
$83,600.60
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.56
Золото
$3,319.89
Ethereum
$1,569.12